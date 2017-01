'Het moet zo snel mogelijk bekend worden dat ADO ook volgend seizoen weer in de eredivisie speelt'

DEN HAAG - Jeffrey van As wil ADO Den Haag zo snel mogelijk uit de gevarenzone halen. De nieuwe manager voetbalzaken heeft ervaring met het shoppen zonder al te veel geld en wil zich ook in Den Haag gaan bewijzen. Zijn doel: ADO in de eredivisie houden. Omroep West stelde de 44-jarige Leidenaar een paar vragen.

‘Ja, het heeft wat langer geduurd dan ik zelf had gedacht. Er is al eerder contact geweest. Maar ik ben nu ruim een maand met Mattijs Manders, de algemeen directeur, in gesprek geweest. Dat is van twee kanten zeer goed bevallen en afgelopen woensdag hebben we besloten dat we de komende vijf maanden aan elkaar gaan wennen. Als het bevalt, dan gaan we voor een langere tijd met elkaar door.’‘Je stapt in bij een situatie waarin het voor de club financieel best lastig is. Niet zo lastig als wat er in de pers beweerd wordt, maar het is lastig. Ik heb gezegd: joh, luister, ik wil mij bewijzen. Dat heb ik bij mijn vorige club ook gedaan door met beperkte middelen in de eredivisie te blijven spelen. Ik ben van mening dat ik ADO een stapje hoger kan brengen. Daarbij speelt geld geen rol.''Nee, niet helemaal. Anders zou ik staan te liegen hier. Maar het is wel gewoon om de club verder te helpen en dan daarna voor een langere tijd met elkaar verder te gaan.''De doelstelling van ADO is sowieso om ieder jaar in de eredivisie te spelen. Ik denk dat wij met negen andere clubs in dezelfde situatie zitten. Zo is de competitie nu gewoon. Er staan heel veel ploegen dicht bij elkaar. Wij willen zo snel mogelijk weg van die onderste plaatsen. Dat kan alleen maar door wedstrijden te winnen. Ik ga de huidige staf, want het lijkt nu alsof ik het alleen doe, helpen om ADO omhoog te krijgen. Op welke plek we dan uiteindelijk eindigen, dat gaan we zien.''Het is iets wat ik in het verleden wel vaker gedaan heb. Met heel weinig geld toch een goede selectie neerzetten. Daar zijn we volop mee bezig. Er is ook belangstelling voor spelers van ons. Wij zijn toch afhankelijk van dat er eerst spelers moeten vertrekken om ruimte te krijgen in het budget. Er liggen geen tonnen met geld te wachten om te investeren. Dus we zullen heel voorzichtig moeten omgaan met het uitgeven van geld.''Als er spelers vertrekken, komt er budget vrij. En dat geld is dan beschikbaar. Er zijn er al twee vertrokken. Hector Hevel is naar Cyprus en José San Roman is terug naar Argentinië. Dus die ruimte heb ik.''Hij staat in de belangstelling van een aantal clubs, maar we zijn er nog niet uit met een van die clubs. Hij is nu nog speler van ADO en zal spelen en hopelijk scoren tegen PEC Zwolle.''De naam FC Utrecht heb ik nog niet gehoord. Ik heb alleen wat buitenlandse clubs gehoord.''Ja, dat weet je nooit in het voetbal. Mainz is een grote club in Duitsland. Het zou kunnen. Wij zijn tevreden over Gervane. Hij hoeft niet weg, maar als de belangstelling zo groot is en het juiste bedrag wordt aan ons betaald, dan zal ADO daar toch aan mee gaan werken.''Uiteraard word je wel gekend, maar het is niet zo dat ik ervoor ben gaan liggen. Ik snap de situatie van Gervane ook, maar wij moeten het beste doen voor ADO.''Je houdt rekening met een vertrek van Gervane. Dat kan gaan gebeuren. Een nieuwe spits. Mike Havenaar is ook nog niet fit. Voorin moeten we sowieso iets gaan doen. Op het middenveld is het ook krapjes. Dus daar zijn we ook voor aan het kijken.''Dat is wel een naam die we intern met elkaar hebben besproken. Maar het is geen zekerheid dat hij gaat komen.''Als club zijnde wil je een zo breed mogelijke selectie hebben. Ik zou ook het liefst wel twee of drie spelers erbij willen. We hebben Abel Tamata op proef. Dat hebben we niet voor niets gedaan. Daar kijken we heel nauwkeurig naar en zullen we snel een oordeel over gaan vellen.''Zijn baas vind ik overdreven. Ik ben hier nu twee dagen en we werken intensief samen. Dat zullen we de komende weken ook gaan doen. Het is te vroeg om te zeggen:. We moeten eerst zorgen dat ADO wedstrijden gaat winnen. Daar beginnen we zaterdag tegen PEC Zwolle mee. Daarna gaan we verder kijken hoe we het dan gaan doen.''De ploeg is heel sterk gestart, daarna zijn er wat minder punten gepakt. We moeten zorgen om met elkaar weer een stap omhoog te maken. Ik ben ervan overtuigd dat het niet alleen een trainer of een technisch directeur is die het succes van een club bepaalt. Het is altijd een team van mensen die dat doet. Daar hoort alles en iedereen bij. Zo sta ik er een beetje in. Met de hele staf moeten we de ploeg op de rails krijgen. Het moet zo snel mogelijk bekend worden dat ADO ook volgend seizoen weer in de eredivisie speelt.''Dat heb ik jaren gedaan bij NAC. In 2010 ben ik bij NAC voor de leeuwen gegooid. Toen stond die club in brand en was er geen geld, maar ook zonder geld kan je goede spelers halen.'