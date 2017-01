Kastaneer in de spits tegen PEC Zwolle, Meijers haalt belangrijke wedstrijd niet

Kastaneer tegen PSV (foto: soccratesimages.com)

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Zeljko Petrovic kan zaterdag in de belangrijke wedstrijd tegen PEC Zwolle beschikken over Gervane Kastaneer. De aanvaller ontbrak vorige week in de wedstrijdselectie tegen SC Heerenveen vanwege een aanstaande transfer naar het Duitse FSV Mainz 05. De overgang naar de Bundesliga-club loopt echter vertraging op waardoor hij inzetbaar is.

'Kastaneer staat in de belangstelling van een aantal clubs, maar is nog steeds speler van ADO en gaat tegen PEC gewoon spelen', aldus technisch manager Jeffrey van As. Of hij toch nog naar een andere club gaat? 'Je weet het nooit in het voetbal, maar het zou kunnen.'



Doordat Petrovic over Kastaneer kan beschikken, zal hij teruggrijpen naar het vertrouwde 4-3-3-systeem, met Kastaneer als spits.



Meijers



Linksback Aaron Meijers moet het duel laten schieten. De aanvoerder van de Haagse club sprak tijdens het trainingskamp in het Spaanse Estepona de hoop uit er tegen PEC Zwolle bij te zijn, maar dat is iets te ambitieus gebleken. De verdediger is nog niet fit genoeg om te spelen.



Door: Sportredactie Correctie melden