Fietspad Grote Marktstraat in tweede kwartaal op de schop

Foto: ANP

DEN HAAG - Het fietspad in de Grote Marktstraat in Den Haag gaat in het tweede kwartaal van dit jaar op de schop. De gemeente wil zo de verkeersveiligheid vergroten. De aanpassingen gaan ongeveer 350.000 euro kosten.





Het fietspad ligt in het midden van de winkelstraat. Dat levert nogal eens gevaarlijke situaties op met fietsers en voetgangers. Op de kruisingen met de Wagenstraat en Voldersgracht komt het fietspad straks iets hoger te liggen dan het voetgangersgedeelte. Dat zou fietsers moeten dwingen langzamer te fietsen.De Grote Marktstraat moet ook groener worden. Daarom plaatst de gemeente dit voorjaar 44 verplaatsbare boombakken . Een specifiek ontwerp is er nog niet, maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat daar op dit moment aan wordt gewerkt.Het groen moet verplaatsbaar zijn. Dit is voor evenementen zoals Sinterklaas en 'Koningsnach'. De boombakken kosten 190.000 euro en het bijhouden van het groen nog eens 30.000 euro per jaar.

