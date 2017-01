'ADO Den Haag ontvangt half miljoen van Wang Hui'

DEN HAAG - Het lijkt erop dat ADO Den Haag een half miljoen euro van grootaandeelhouder Wang Hui heeft ontvangen. Volgens De Telegraaf is er 500.000 euro vanuit China overgemaakt, al wil ADO dit vrijdag niet bevestigen.

De club wil niet reageren op het bericht dat het geld er is. 'We bevestigen of ontkennen dit dus niet', aldus de woordvoerder van ADO. Als het bedrag daadwerkelijk gestort is, dan is dit slechts een vijfde van de kleine 2,5 miljoen die United Vansen aan de voetbalclub moet betalen.Begin januari won ADO Den Haag een kort geding dat de club tegen Wang had aangespannen. ADO stapte naar de rechter omdat de club vond dat Wang nog 2,3 miljoen euro moest betalen. In die zaak werd ADO op alle fronten in het gelijkgesteld en dus werd United Vansen gedwongen het verschuldigde bedrag te betalen. Met deze 500.000 euro voldoet de grootaandeelhouder, die niet bereikbaar is voor een reactie, voor een deel aan zijn verplichtingen.ADO Den Haag moet op 1 februari een sluitende begroting indienen bij de KNVB en het is zeer de vraag of dat gaat lukken. ADO hoopt op coulance van de KNVB en is in gesprek hierover met de voetbalbond.