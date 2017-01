Inauguratie Donald Trump live te volgen bij Nieuwspoort in Den Haag

Donald Trump. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Miljoenen ogen zijn vrijdagmiddag gericht op Donald Trump, die als de 45ste president van de Verenigde Staten de presidentiële eed gaat afleggen. Dit historische moment is live te volgen bij onder meer Nieuwspoort in Den Haag.

De Haagse Amerika-deskundige Willem Post zal in Nieuwspoort voor- en nabeschouwen. Want de eerste dag van Trump betekent ook de laatste voor Obama. Na twee termijnen trekt hij de deur van het Witte Huis achter zich dicht. Hoe zien de VS eruit na acht jaar Obama? Post analyseert en beoordeelt de erfenis van de 44ste president.



'Het is zelden voorgekomen dat twee presidenten zo verschillend zijn van elkaar. Donald Trump is enorm onvoorspelbaar en schudt de boel tegenover een bedachtzame en intellectuele Obama', zegt Post. Volgens Post komt er straks een heel ander Washington dan we tot nu toe gekend hebben en zal het presidentschap van Trump ook voor onze regio voelbaar zijn.



Louwman Museum is ideaal voor Trump



'Obama was kind aan huis in Den Haag. Hij was hier voor de Nuclear Security Summit 2014, de Afghanistantop die hij in Den Haag heeft laten organiseren en hij is dol op het Gemeentemuseum en heeft beloofd nog eens terug te komen met zijn vrouw en kinderen.' Post is benieuwd naar de opstelling van Donald Trump richting Den Haag. 'Hij heeft heel weinig met Europa en kijkt toch wel een beetje op ons neer. Het Louwman Museum in Den Haag zou een perfecte plek zijn voor hem, hij houdt wel van mooie auto's.'



Post verwacht dat Donald Trump binnenkort ook bekend zal maken wie de nieuwe ambassadeur van Amerika in Den Haag wordt. 'Hij heeft zich al bezig gehouden met buitenlandse politiek. De banden met Rusland zijn aangehaald, in Engeland is al een nieuwe ambassadeur benoemd en ik verwacht dat hij zich nu gaat richten op Europa'.



Trump-burger



De inauguratie van de nieuwe president is op verschillende kanalen live te volgen. In Nieuwspoort wordt onder het genot van een heuse Trump-burger geluisterd naar de toespraak van Donald Trump. Naast Amerika-deskundige Willem Post zijn er ook andere sprekers aanwezig in Nieuwspoort.



Presentator en Amerika-deskundige Jan Postma bespreekt met onder anderen Rob de Wijk, directeur van het Haags Centrum voor Strategische Studies, en Arend Jan Boekestijn, buitenlandcommentator, historicus en oud-VVD-Kamerlid, wat de wereld te wachten staat met Trump in het Witte Huis.