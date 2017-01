Gestolen bestelbus klemgereden op A13 na achtervolging door politie

Foto: ANP

DEN HAAG - Op de A13 ter hoogte van Ypenburg is donderdagavond een 24-jarige Hagenaar aangehouden die rondreed in een gestolen bestelbus. De bus was eerder op de avond gestolen van een koerier op de Engelwortel in de wijk Ypenburg in Den Haag.

De koerier leverde daar een pakketje af toen hij bedreigd werd met een mes. Het slachtoffer rende weg waarop de man met het mes er in de bestelbus vandoor ging.



De koerier belde zelf de politie. Even later zagen agenten op de A13 de gestolen bus rijden. Op de snelweg werd het voertuig na een achtervolging door de politie klemgereden. De 24-jarige bestuurder werd ingerekend.