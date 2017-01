Gemeente Den Haag aan buren windmolen A4: 'Windturbine is een feit'

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De windmolen langs de A4 bij Leidschenveen is 'een feit' en alle bezwaren zijn al eens bekeken. Dat staat in een brief van de gemeente Den Haag aan 1300 omwonenden van de windmolen. De brief is een reactie op protesten tegen de turbine.

In de brief schrijft verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller: 'De realisatie van windturbineis een feit'. Hij baseert zich op een uitspraak van de Raad van State in 2015. 'Door de gemeente Leidschendam-Voorburg en de Vereniging Houdt Vlietland Groen is geprocedeerd tot aan de Raad van State' en die heeft alle bezwaren van tafel geveegd.'Vanaf dat moment is sprake van een onherroepelijke omgevingsvergunning', schrijft de wethouder van de Haagse Stadspartij (HSP). De windmolen mocht daarom worden neergezet. Omwonenden van de turbine klagen dat ze niet zijn geïnformeerd en daardoor ook geen bezwaar konden maken.De gemeente Den Haag legt die verantwoordelijkheid voor een groot deel bij diegene die de windmolen wilde bouwen, vastgoedbedrijf ProDelta. Volgens een gemeentelijk afspraak uit 2012, moet iedereen die een bouwwerk wil neerzetten zelf omwonenden informeren. Volgens de buurtbewoners is dit in het geval vanniet gebeurd. ProDelta is nog niet bereikbaar voor commentaar.Wethouder Wijsmuller schrijft verder dat er veel is gedaan om overlast door de windmolen te beperken. Hij nodigt burgers die desondanks klachten hebben zich te melden. Ook komt er binnenkort een informatiebijeenkomst over de molen. Waar en wanneer die zal worden gehouden, is nog niet bekend.