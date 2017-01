Schaatsen op natuurijs in 's-Gravenzande

'S-GRAVENZANDE - Op de Banken bij het strand van 's-Gravenzande wordt vrijdag geschaatst op natuurijs.

Dat twittert Danny Taheij, ambassadeur van de Zee Kust Westland. Op de video is in ieder geval één schaatser te zien.Ook op Westlandreport zijn foto's te zien van mensen op het natuurijs van de Banken.Weet jij ook waar geschaatst wordt, laat het ons weten via online@omroepwest.nl.