Zeven vragen over het besluit van de Zoetermeerse gemeenteraad over de Holland Outlet Mall

Impressie: Provast

Zoetermeer - Maandagavond besluit de Zoetermeerse raad of de gemeente doorgaat met de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM). Over de komst van dit outletcentrum is veel te doen in Zoetermeer en ver daarbuiten. Zeven vragen en antwoorden over de HOM.

Door: Brian van der Bol Correctie melden