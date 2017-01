Dinsdag 24 januari in Team West

Een opname van Team West. Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 17 januari ziet u de volgende zaken:

- We komen terug op de brandstichting bij sportvereniging RKDEO in Nootdorp.

- Bij een straatroof in Rijswijk raakt het slachtoffer zijn iPhone 7 kwijt. De verdachte is gefilmd.

- Een aantal diefstallen zijn duidelijk vastgelegd op bewakingsbeeld.

- Bij OP=OP Voordeelshop in Rijswijk wordt twee keer een schap vol shampoo leeg geroofd. Er zijn beelden van drie verdachten.

- Een klant van Cash Converters in Den Haag rent de winkel uit met een dure armband. Hij is daarbij gefilmd.

- In Leiden wordt een 65-jarige meneer in een scootmobiel vanuit het niets mishandeld. De politie is op zoek naar getuigen.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



