Haagse vogelspotter bezoekt 40 landen in 366 dagen en spot 6.833 vogelsoorten

DEN HAAG - Vogelaar Arjan Dwarshuis is nog maar net terug van zijn ‘Big Year' of hij loopt alweer bloedfanatiek vogels te spotten op het strand van Scheveningen. De Hagenaar reisde in één jaar door 40 landen en spotte in totaal 6.833 verschillende vogels.

Hij onderbreekt het interview regelmatig om even door zijn verrekijker te loeren in de hoop een 'grote burgemeester' in het vizier te krijgen. 'Veel mensen vinden meeuwen saai, maar dat zijn ze allerminst, kijk eens hoe mooi deze grote burgemeester is', zegt hij enthousiast. Hij schuift behendig zijn smartphone voor de verrekijkerlens en maakt er een filmpje van.Twee jaar terug begon Dwarshuis met zijn plan voor een. Een jaar lang alleen maar vogels spotten in zoveel mogelijk landen. 'Een World Big Year hebben slechts vier mensen voor mij gedaan. In 1989 James Clements, Ruth Miller en Allen Davies in 2008 en één jaar voor mij Noah. In mijn jaar heb ik een nieuw record gevestigd in 40 landen heb ik 6.833 vogels gespot, als je nagaat dat er zo'n 10.000 soorten zijn, is dat geen slechte score, sterker nog ik ben nu wereldreocrdhouder vogelspotten', zegt hij voldaan.Dwarshuis zocht én vond sponsoren voor zijn missie. Hij verbond ook een goed doel aan de vogelwereldreis: het Birdlife Preventing Extinctions Programme. 'Deze organisatie zet zich in voor de vijfhonderd meest bedreigde vogels. Ik wil een ton voor hen ophalen. De teller staat nu op ruim 20.000 euro dus ik ga gewoon door. Want zeg nou zelf, een wereld zonder vogels is als een kerstboom zonder ballen',aldus de vogelaar.