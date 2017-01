Brand in rieten dak van huis in Bodegraven

(Foto: Jens van Pieterson)

BODEGRAVEN - In een huis met een rieten dak aan de Meije in Bodegraven is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer. De brand is inmiddels onder controle. Niemand is gewond geraakt.







De brand ontstond rond 14.10 uur. De schoorsteen en het rieten dak stonden in brand. Nadat de brand is geblust, wordt het huis geventileerd. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Door: Redactie Correctie melden