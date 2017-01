Commissaris Smit had bij verhuizing graag hulp gekregen van PVV

REGIO - De PVV had best een handje mogen helpen bij zijn verhuizing. Met dat verrassende antwoord kwam Jaap Smit, commissaris van de koning, deze week na kritische vragen van de PVV. De partij ziet Smit liever vandaag dan morgen vertrekken en had geïnformeerd naar de verhuisplannen van de commissaris.

De PVV typeerde de nieuwjaarsrede van Jaap Smit als 'warrig', 'politiek-correct' en 'respectloos'. PVV-fractievoorzitter Henk de Vree stuurde dan ook aan op een vertrek van Smit: 'Wanneer kan de PVV-fractie een uitnodiging verwachten om te helpen met verhuizen?'Het ludieke antwoord van de commissaris luidde als volgt: 'Van verhuisplannen is geen sprake. De commissaris van de koning is medio 2014, enkele maanden na zijn benoeming, naar de provincie Zuid-Holland verhuisd. Op dat moment was hulp welkom geweest.'De Vree zal zich overigens niet lang meer hoeven storen aan de commissaris. De PVV'er staat namelijk op de 24ste plek van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De partij van Geert Wilders staat nu op 29 tot 33 zetels in de peilingen. De kans dat De Vree zijn plek in de Provinciale Staten opgeeft voor een zetel in de Tweede Kamer, is dus groot.