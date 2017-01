Brandweer redt hondje uit ijskoud water in Julianapark Rijswijk

Hondje wordt opgewarmd na val in ijskoud water (foto: Regio15)

DEN HAAG - De brandweer heeft vrijdagmiddag in het Julianapark in Rijswijk een hondje uit het ijskoude water gered. Volgens nieuwssite Regio15 werd het beestje samen met een groep andere honden uitgelaten door een hondenoppas.

De hond kon door het ijs in het water niet zelf meer op de kant komen en dreigde te verdrinken. De brandweer zou er volgens Regio15 net op tijd bij zijn geweest. Een van de brandweermannen is het water in gegaan om het beestje te redden.



Met een deken is geprobeerd het beestje weer op temperatuur te krijgen. De hondenuitlaatster is samen met een brandweerman naar een dierenarts gereden om het hondje te laten onderzoeken.