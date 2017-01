Raad Zuidplas vergadert tijdelijk in Thorbecke College

Gemeentehuis Zuidplas - Nieuwerkerk aan den IJssel

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De gemeenteraad van Zuidplas gaat in het Thorbecke College in Nieuwerkerk aan den IJssel vergaderen tijdens de sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis. Dat is deze week besloten. Niet alleen de raadsvergaderingen, maar ook alle commissievergaderingen en informatiebijeenkomsten tussen september 2017 en oktober 2018 zijn in de school in de Kamerlingh Onnesstraat.

De gemeente had een lijst met 36 mogelijke vergaderlocaties al teruggebracht naar zes. De optie met wisselende locaties is overwogen, maar viel om meerdere redenen af. Zo zou het verplaatsen en installeren van meubilair en techniek tussen de verschillende locaties veel werk zijn en de kans op storingen van bijvoorbeeld de geluidsinstallatie vergroten. Het Thorbecke College scoorde uiteindelijk het hoogst, waarbij vooral de bereikbaarheid, parkeergelegenheid, technische voorzieningen en kosten de doorslag gaven.



In september was al besloten het huidige gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel te slopen en te vervangen door nieuwbouw.