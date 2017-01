Haags Sportgala: Meeuwsen verkent reuzenrad voor Haagse kampioenen

Robert Meeuwsen

DEN HAAG - Op het Haags Sportgala worden maandag niet alleen de genomineerden geëerd. Alle Haagse kampioenen, die op het hoogste niveau spelen, worden in het zonnetje gezet. Ze ontvangen een medaille, krijgen een diner aangeboden en mogen in het reuzenrad op Scheveningen. Vervolgens gaan ze naar het gala in het Circustheater. Beachvolleyballer Robert Meeuwsen, die met Alexander Brouwer genomineerd is voor sportploeg van het jaar, nam alvast een voorproefje in het reuzenrad.

Het duo uit Den Haag werd wereldkampioen in 2013, maar de bronzen Olympische medaille die ze in 2016 in Rio de Janeiro pakten, had veel meer impact. 'Ik word nu regelmatig herkend op straat. Ze zeggen dan: Jij bent toch die volleyballer. Dat is wel super leuk.'



De basis voor het succes legde het tweetal op het strand van Scheveningen. Meeuwsen, die oorspronkelijk uit Nieuwegein komt, woont er inmiddels al acht jaar. De nominatie voor sportploeg van het jaar doet de volleyballer van 2.07 meter goed. Ze moeten wel zien af te rekenen met de concurrentie. Die komt van de vrouwen van ADO Den Haag en Haag Atletiek. 'De voetbalvrouwen wonnen de Nederlandse beker en Haag Atletiek werd Nederlands kampioen. Dat zijn ook topprestaties en die clubs zitten al lang in Den Haag. Wij wonen hier nu acht jaar, maar ik ben helemaal ingeburgerd hoor. Ik ben benieuwd. Het wordt spannend.'



Reuzenrad goedgekeurd



Het gala is maandagavond vanaf acht uur rechtstreeks te zien bij Omroep West en wordt gepresenteerd door Herman Nanninga en oud-beachvolleybalster Marloes Wesselink. De zaal zal vol zitten met Haagse kampioenen die even daarvoor een aantal rondjes in het reuzenrad op Scheveningen hebben gedraaid. 'Ik hoop dat ze het leuk gaan vinden. Wij hebben een mooi dagje ervoor uitgekozen en ik hoop dat het uitzicht voor hen ook zo mooi is.'