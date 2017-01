Haagse kunstacademie stimuleert tweede studie door halvering collegegeld

DEN HAAG - De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag wil studenten die willen doorstuderen aan de kunstacademie stimuleren door ze maar de helft van het studiegeld te laten betalen.

De korting geldt voor mensen die al een graad als bachelor of master hebben gehaald, maar aan de kunstacademie nog een studie willen volgen. Enige voorwaarde voor de regeling is dat de eerder afgeronde studie geen kunstopleiding mag zijn.



De academie laat via de website weten teleurgesteld te zijn in het overheidsbeleid dat het volgen van een tweede studie ontmoedigt. Ze hopen met de studentenkorting de drempel voor zogenaamde 'stapelaars' met interesse in een kunststudie te verlagen.