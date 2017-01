15 jonge damherten gedood in Noordwijkerhout

NOORDWIJKERHOUT - Vijftien jonge mannelijke damherten zijn in een maand tijd gedood in Noordwijkerhout. Ze moesten eind vorig jaar worden afgeschoten, omdat ze een bedreiging vormden voor de verkeersveiligheid op de Gooweg. Daarnaast zijn zes mannelijke damherten om het leven gekomen na een aanrijding, antwoordt het provinciebestuur van Zuid-Holland op vragen van de Partij voor de Dieren.

Na afschot en aanrijdingen lopen er in het gebied nog altijd 'enkele tientallen damherten', zegt de provincie. Uit de zogeheten incidentenregistratie van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, waarin onder meer aanrijdingen met damherten worden geregistreerd, blijkt dat rond half november vorig jaar 'er tenminste tien damherten aan de oostzijde en circa 25 damherten aan de westzijde van de Gooweg op landgoed Leeuwenhorst gezien zijn', schrijft de provincie.Volgens een provinciewoordvoerster gaan de damherten buiten het gebied op zoek naar eten, als de populatie in het gebied te hoog is.