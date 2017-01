En? Heeft marathonschaatster Lisa van der Geest haar belangrijke tentamen gehaald?

WARMOND - Het aanhoudende koude weer zorgt bij iedere schaatsfanaat voor kriebels in de onderbuik. Is het koud genoeg? Blijf het lang genoeg vriezen? Alles voor een laag ijs op de Nederlandse wateren. Want als het ijs dik genoeg is, dan kan er geschaatst worden. In het Groningse Noordlaren was het woensdag eindelijk zover, er kon een schaatsmarathon gereden worden. De Warmondse Lisa van der Geest liet die kans niet aan haar voorbij gaan en won. Maar, twee dagen later stond er een belangrijk tentamen op haar te wachten.

De eerste marathon op natuurijs kwam voor Van der Geest eigenlijk op het verkeerde moment. Maar eenmaal met haar aan de telefoon heeft ze net haar cijfer binnengekregen. 'Echt waar. Vijf minuten geleden is het bekend geworden.' En? 'Het is kantje boord. Een 6.' Een schaatsmarathon winnen en dan ook nog eens een belangrijk tentamen met een voldoende afronden. Ze kan haar geluk niet op.Van der Geest heeft een druk bestaan. Naast haar schaatscarrière studeert ze rechten aan de Universiteit Leiden. Na het winnen van de marathon gaf Van der Geest aan dat ze nog maar een dag had om te leren voor die ene belangrijke toets. Maar ze was in de war en had gelukkig nog een extra dagje om in de boeken te duiken. Het leverde haar uiteindelijk een voldoende op. Nu kan ze eindelijk aan haar master beginnen en gaat ze met een goed gevoel richting de Weissensee, waar de alternatieve Elfstedentocht gereden gaat worden.Wat brengt het winnen van een schaatsmarathon teweeg? Veel, heeft Van der Geest inmiddels ervaren. 'Ik kwam vanochtend op school en kreeg gelijk allemaal felicitaties. Van mijn professor, de vrouw die mij belegeleid. Allemaal leuke reacties.' De afgelopen dagen heeft haar telefoon ook roodgloeiend gestaan. 'Je weet van te voren dat heel Nederland er wel mee bezig is, maar dat het zo'n gekkenhuis zou worden, dat had ik niet gedacht. Ik heb echt superveel berichtjes gehad. Als er natuurijs ligt, dan wordt iedereen in Nederland een beetje gek. Dat is wel de charme van ons land.'Het is de laatste jaren niet meer vanzelfsprekend dat er geschaatst kan worden in ons land. Van der Geest heeft dan ook lang naar het moment uitgekeken dat ze eindelijk weer een marathon kon rijden. 'Het was natuurlijk nog niet het echte natuurijs, maar voor mij is het echt lang geleden dat ik dat meemaakte.' Dat was in 2013, maar toen had ze nog niet het niveau om mee te doen om de prijzen. 'Dat was schitterend, maar het was mijn eerste jaar. Nu deed ik wel mee om de prijzen. Van mij mag het nu echt wel een keer goed gaan vriezen', spreekt ze de hoop op meer marathons uit.