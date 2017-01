Op één na langste mannen op bezoek in Madurodam

De langste mannen ter wereld. Abdramane Dembele (Ivoorkust), Sultan Kosen (Turkije) en Brahim Takioullah (Marokko) bij schoenmaker Georg Wessels (foto: ANP)

DEN HAAG - De in Marokko geboren Brahim Takioullah, de op één na langste man ter wereld (2,46 meter) en Abdramane Dembele (2,37 meter) uit Ivoorkust bezoeken maandag Madurodam in Den Haag.

De twee mannen bezoeken Nederland ter ere van het evenement ‘In de voetsporen van Cajanus’. Dit evenement, speciaal georganiseerd voor lange mensen, geeft het startschot voor 'Cajanus, een gigantische opera' die in maart in première gaat.



De opera vertelt het verhaal over Cajanus, de Finse gigant (2,50 meter) die zichzelf aan het begin van de 18e eeuw in heel Europa tentoonstelde en daarmee zijn brood verdiende.



Langste meisje





In Den Haag is vorig jaar ook al aandacht besteed aan de geboorte van het allerlangste meisje. Trijntje Keever, geboren op 16 april 1616 stierf op 17-jarige leeftijd en werd 2 meter 59. Verschillende Haagse instellingen werkten samen om de wedstrijd 'wie is nu de langste 17 jarige vrouw van Nederland' te organiseren.



De op één na langste mannen bezoeken zaterdag en zondag eerst nog Apeldoorn, Haarlem en Amsterdam. Maandag sluiten ze hun bezoek af met Madurodam en Rotterdam.





Langste man ter wereld



De langste man van de wereld, Sultan Kösen (2,51 meter), moet vanwege een beenbreuk verstek laten gaan