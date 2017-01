Meerdere amateurvoetbalwedstrijden nu al afgelast

Het hoofdveld van Quick Boys onder een dikke laag sneeuw (foto: OrangePictures)

REGIO - Meerdere amateurvoetbalwedstrijden zijn vrijdagmiddag al afgelast. Zo is nu al bekend dat VVSB – FC Lienden, Quick Boys – FC Volendam en Rijnsburgse Boys – IJsselmeervogels zaterdag geen doorgang kunnen vinden.

Tot nu toe is VVSB de enige wedstrijd in de Tweede Divisie die afgelast is. In de Derde Divisie gaat de wedstrijd tussen Capelle en Jong Almere City FC ook niet door. Diverse clubs hebben zaterdagochtend nog een herkeuring, waarna bekend wordt of er gevoetbald kan worden.



Ook in de Hoofdklasse A ligt de wedstrijd tussen Smitshoek en Noordwijk er al uit.



Door: Sportredactie Correctie melden