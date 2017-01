Uitverkochte spinazie en peperdure sla, Pierre Wind biedt alternatieven

Spinazie niet leverbaar bij Albert Heijn in Den Haag Foto: Omroep West

REGIO - Het slechte weer in Spanje zorgt ervoor dat onze groenten een stuk duurder zijn dan we gewend zijn. In de Albert Heijn op het De Savornin Lohmanplein in Den Haag was er vandaag zelfs geen spinazie meer te vinden. Maar wat zijn goede alternatieven?





LEES OOK: Gerenommeerd restaurant Bistrot De La Place in Den Haag sluit de deuren: 'Ik huil elke dag'







Kok Pierre Wind ging op onderzoek uit en zocht naar alternatieven voor de dure sla, spinazie en prei. Om te laten zien hoe je zonder deze groenten betaalbaar, lekker maar vooral gezond kunt eten.

Door: Redactie Correctie melden