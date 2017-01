'Officieel bezoekerscentrum voor Zandmotor'

TER HEIJDE - Een officieel centrum voor de Zandmotor moet een bezoekje aan de kunstmatig aangelegde zandbank tussen Ter Heijde en Kijkduin nóg aantrekkelijker maken. Dat is althans het idee van 50PLUS Zuid-Holland. Het is volgens de partij niet nodig om een apart pand neer te zetten, want strandpaviljoen Klein Ockenburgh zou graag als bezoekerscentrum willen fungeren.

'De Zandmotor is uniek in de wereld. Door juist te werken mét het water, in plaats van tégen het water', zeggen de 50PLUS-Statenleden Willem Bakx en John Struijlaard. Volgens de twee politici biedt Klein Ockenburgh een deel van het paviljoen aan voor uitleg of een expositie van de Zandmotor.50PLUS schrijft dit in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur van Zuid-Holland. Volgens de partij zouden ook provincie-ambtenaren 'zich destijds positief hebben uitgelaten over de komst van een bezoekerscentrum voor de Zandmotor.' Aan de provincie wordt gevraagd of het bereid is om dit bezoekerscentrum te vestigen in een deel van het strandpaviljoen.Strandpaviljoen Klein Ockenburgh was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie op het voorstel.