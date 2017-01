Tegenstanders windmolen A4 bereid om naar de Koning te stappen

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De collegepartij Gemeentebelangen gaat handtekeningen inzamelen tegen de komst van meer windmolens in en rondom de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ook wil de partij naar de Koning stappen om de windmolen langs de A4 bij Leidschenveen weg te krijgen.

De molen werd eind 2016 gebouwd op een terrein net over de gemeentegrens in Den Haag. Voordat de molen er kwam, is er door verschillende partijen geprocedeerd tegen de turbine. Onder de tegenstanders de gemeente Leidschendam-Voorburg, die uiteindelijke bij de Raad van State bakzeil haalden.Maar die rechtsgang was onbekend bij de sinds 2014 in het gemeentebestuur zetelende partij Gemeentebelang. 'Wij waren hier net als de omwonenden helemaal niet van op de hoogte', zegt raadslid Hans Peter Klazeng (Gemeentebelang). 'Hoe dat kan? Ik heb geen idee.'Als iemand een vergunning aanvraagt om iets te bouwen, dan is het gebruikelijk dat omwonenden van die plannen op de hoogte worden gesteld. Op die manier kan er worden geluisterd naar bijvoorbeeld bezwaren van buren. 1300 inwoners van de Zeeheldenbuurt in Leidschendam-Voorburg lijken bij de vergunning voor de windmolen vergeten en voelen zich buitenspel gezet.De gemeente Den Haag legt de verantwoordelijkheid voor het informeren van omwonenden bij de partij die de vergunning heeft aangevraagd. Naar alle waarschijnlijkheid is dat vastgoedbedrijf ProDelta. Volgens raadslid Klazenga moet de gemeente Den Haag zelf die verantwoordelijk hebben. 'Bij dit soort grote projecten kun je toch niet anders?', aldus Klazenga.De gemeente Den Haag is door Omroep West gevraagd welk bedrijf de vergunning heeft aangevraagd en of er consequenties aan verbonden zijn als dat bedrijf omwonenden vergeet te informeren. Tot op heden heeft de redactie nog geen reactie van de gemeente ontvangen.