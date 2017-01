N44 richting Den Haag dicht door ongeval

Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de N44 bij Wassenaar in de richting van Den Haag heeft vrijdagavond een ongeval plaatsgevonden. Volgens de Verkeers Informatie Dienst (VID) is de weg richting Den Haag volledig afgesloten. In de richting van Leiden is nog één rijstrook open.





Verkeer richting Wassenaar moet Den Haag/Leidschendam volgen, meldt Rijkswaterstaat.







Bij het ongeval heeft zeker een mobilist letsel opgelopen. Hoe lang de rijbaan nog gesloten blijft is onduidelijk. Wat er precies gebeurd is niet bekend.