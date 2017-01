Haagse autovernieler ontkomt niet aan straf

DEN HAAG - Een 44-jarige man uit Den Haag die nog een straf moest uitzitten en een boete moest betalen vanwege een reeks vernielingen aan auto’s is vrijdagmiddag opgepakt door de politie. De man beschadigde in 2010 en 2011 56 auto’s in de Haagse binnenstad.





Toen de Hagenaar lucht kreeg van de zoekactie sloeg hij met zijn gezin op de vlucht. Wel spande hij nog een kort geding aan vanwege de opgelegde schadevergoeding. Woensdag bleek dat de autovernieler het kort geding had verloren. Hierop ging het EVA-team opnieuw op zoek naar de man.



Gevangenisstraf



Zijn verblijfplaats werd snel achterhaald, vrijdagmiddag kon de man aangehouden worden op de Ostadestraat in Den Haag. De 44-jarige man moet de schadevergoeding alsnog betalen. Ook moet hij voor 641 dagen de gevangenis in.



