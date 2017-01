Conflict over cultuurcomplex zou gaan om acht miljoen euro

DEN HAAG - De ruzie tussen de bouwers van het Cultuurcomplex in Den Haag en de gemeente zou gaan om een bedrag van acht miljoen euro. Dat schrijft het AD zaterdag.

Volgens de krant loopt het politieke leven van wethouder Wijsmuller gevaar als er geen oplossing komt. De ruzie gaat onder meer over de akoestiek van het gebouw.Eerder was al bekend dat een arbitragecommissie moest bemiddelen. Over hoeveel geld dat ging blijft onduidelijk. Volgens een ingewijde zou een rekening van 19 miljoen euro zijn gepresenteerd aan de gemeente. Daarvan is, aldus het AD, 7 miljoen weggepoetst met aanpassingen aan het ontwerp en van 4 miljoen zouden de bouwers niet duidelijk hebben kunnen maken dat zij daar recht op hebben.Maar de gemeente Den Haag wil zaterdag geen uitspraak doen over de hoogte van het bedrag. 'Over de geschilpunten over en weer - waaronder de hoogte van de bedragen - deden en doen we geen uitspraak', laat de gemeente in een schriftelijke reactie weten aan Omroep West. 'Dat is niet in het belang van de gemeente. Bovendien vraagt een dergelijk proces van geschilafhandeling om vertrouwelijkheid.'Ook is het volgens de gemeente niet vreemd dat er een dergelijk geschil is ontstaan. 'Dat is niet ongebruikelijk in bouwprocessen, zeker niet in een complexe als deze', aldus een woordvoerder van de gemeente. 'De gemeente heeft op basis van het contract een sterke positie en bewaakt die ook met externe deskundigen. We zien daarom de uitkomst met vertrouwen tegemoet.'Eerder beloofde Wijsmuller - en ook burgemeester Jozias van Aartsen - dat het cultuurcomplex niet duurder zou worden dan 177 miljoen euro. Maar dat lijkt nu onwaarschijnlijk. 'Op zich is een overschrijding van zo'n 10 miljoen euro bij zo'n groot project niet veel, maar Wijsmuller heeft het zichzelf lastig gemaakt met het dogma over de kosten', zegt een bron tegenover het AD.Volgens de krant willen drie oppositiepartijen aanstaande donderdag een motie van wantrouwen indienen tegen de wethouder.