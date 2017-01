Vrouw met auto kopje onder in Waarder

(Foto: Jens van Pieterson)

WAARDER - Een vrouw is zaterdagochtend in het dorp Waarder met haar auto in het water terecht gekomen. Volgens de brandweer ging de vrouw met haar auto kopje onder aan de Tuurluur, maar kon ze zichzelf in veiligheid brengen door uit het dakraam van haar auto te klimmen.





LEES OOK: Brandweer redt hondje uit ijskoud water in Julianapark Rijswijk

De vrouw was volgens de brandweer flink geschrokken, maar ze raakte verder niet gewond.