Laatste loodjes wegen voor Meijers het zwaarst: ‘Go Ahead-uit is mijn doel’

DEN HAAG - Aaron Meijers wil niets liever dan weer op het veld staan en ADO Den Haag helpen in de moeilijke fase waarin het verkeert. Toch moet hij nog even geduld hebben. Op het trainingskamp in Spanje was PEC Zwolle-thuis zijn doel, maar dat bleek iets te ambitieus. ‘De laatste loodjes zijn toch wat zwaarder’, vertelt de verdediger.

Begin oktober scheurde Meijers in de wedstrijd tegen Heerenveen zijn achterste kruisband. Hij gaf toen aan zeker drie maanden nodig te hebben om helemaal te herstellen en wedstrijdfit te zijn. Precies drie maanden later zit het herstel van Meijers op negentig procent. ‘Het is teleurstellend. Ik had verwacht iets verder te zijn, maar bij de intensieve trainingen krijg je toch wel meer reactie’, vertelt de 29-jarige.Het is dus nog even doorbijten voor Meijers. De vraag is wel: wanneer is hij echt fit? De verdediger had zich voorgenomen geen doel meer te stellen, maar doet dat uiteindelijk toch. ‘Hoe snel gaat die laatste tien procent? Dat kan een week duren, maar kan ook twee weken zijn. Ik denk zelf Go Ahead Eagles-uit of Vitesse-thuis. Daar ga ik wel voor en moet ik wel echt halen. We zien wel of het iets eerder kan.’Voor nu is het dus ook nog te riskant om op de bank te gaan zitten. ‘Op de bank zitten kan niet zoveel kwaad’, lacht hij. ‘Maar je moet ook kunnen invallen. Ik zou niet na vijftien minuten het veld in kunnen en dan de wedstrijd uitspelen. Dus dat heeft dan niet zoveel zin.’Dinsdag speelt ADO Den Haag een oefenwedstrijd tegen derdedivisonist Westlandia. In dat duel hoopt Meijers wat minuten te gaan maken.