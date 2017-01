Stroomstoring in Wassenaar, Leiden en Valkenburg

WASSENAAR - Netbeheerder Liander meldt dat er in Wassenaar, Leiden en Valkenburg 316 huishoudens zonder stroom zitten. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is.

Liander verwacht dat de storing tot 12.15 uur gaat duren. De monteurs zijn onderweg om de storing te verhelpen. In totaal gaat het om tien straten verspreid over de drie woonplaatsen.