Protest politieke partijen: fietsvakken in Den Haag wit geverfd

DEN HAAG - De PvdA, CDA, Haagse Stadspartij en D66 hebben zaterdag met wit krijtverf fietsvakken gemaakt bij de bibliotheek en het stadhuis op het Spui. Op die manier hopen ze dat de fietsen niet onverwachts weg worden gehaald.

De partijen hebben eerder bij het college van Den Haag aangedrongen om de parkeerplekken voor fietsers duidelijker aan te geven. Nu dat op zich heeft laten wachten zijn ze zelf maar aan de slag gegaan.'In het najaar hebben we in het college uitgebreid gesproken over de nieuwe regels voor fietsers in de stad. Wij vinden dat als je nieuwe regels invoert inwoners deze verandering duidelijk moeten kunnen zien. Op veel plekken in de stad is dat wel gebeurd maar hier op het Spui niet', zegt PvdA-raadslid Lobke Zandstra.Wanneer fietsers op het Spui de fiets niet goed stallen krijgen ze eerst een waarschuwing en wanneer je niet snel genoeg terug bent gaat de fiets mee naar de stalling op het Rabbijn Maarsenplein. 'Als je binnen een dag daar de fiets ophaalt dan kost het je niets, ben je later dan staat de fiets op de Binckhorst en dat kost het je geld'.De witte fietsvakken zijn aangebracht met krijtverf en zal binnen een week verdwijnen. 'We hopen dan dat de verantwoordelijke wethouders Tom de Bruijn en Boudewijn Revis actie zullen ondernemen en ervoor zorgen dat de fietsvakken op het Spui duidelijk worden aangegeven', aldus Zandstra. Sinds oktober vorig jaar is het verboden om fietsen, buiten de daarvoor bestemde vakken, neer te zetten op en rond de binnenstad van Den Haag. Verkeerd geparkeerde fietsen worden door de gemeente weggehaald. Op die manier wil de gemeente iets doen aan het 'rommelige straatbeeld'.