Opstelling ADO: Zeljko Petrovic schakelt terug naar 4-3-3

DEN HAAG - Zoals verwacht speelt ADO Den Haag weer in het 'vertrouwde' 4-3-3-systeem tegen PEC Zwolle. Vorige week traden de Hagenaars tegen SC Heerenveen in een 5-3-2-opstelling aan, maar Zeljko Petrovic heeft het roer weer omgegooid. Gervane Kastaneer is er na een week van afwezigheid ook weer bij.

De reden dat Kastaneer vorige week buiten de selectie werd gehouden was vanwege zijn aanstaande transfer naar het Duitse FSV Mainz 05. De aanvaller moest alleen de medische keuring nog doorstaan om definitief naar de oosterburen te vertrekken.Nu, een week later, is hij echter nog steeds niet vertrokken en maakt hij nog altijd deel uit van de Haagse selectie. Petrovic maakt daarom weer gebruik van hem en heeft de aanvaller in de spits gepositioneerd. Samen met Ruben Schaken en Sheraldo Becker vormt hij de voorhoede.Danny Bakker schuift weer door naar het middenveld. Vorige week was hij in het 5-3-2-systeem één van de vijf verdedigers. Trevor David, die vorige week zijn debuut maakte bij ADO, staat opnieuw in de basis.Setkus; David, Meissner, Beugelsdijk, Ebuehi; El Mahdioui, Trybull, Bakker; Schaken, Kastaneer, Becker.Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Van de Pavert, Warmerdam; Holla, Thomas, Saymak; Ehizibue Brock-Madsen, Menig.