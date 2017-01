Vervoersverbod om vogelgriep Stolwijk vervalt

Besmet bedrijf in Stolwijk | Foto: Anniek Enthoven/Omroep West

STOLWIJK - Het vervoersverbod in Stolwijk, dat werd ingesteld nadat in een dierenhandel vogelgriep werd vastgesteld, wordt ingetrokken. Vanaf zondag gelden er geen beperkingen meer. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken zaterdag bekendgemaakt.

In de Stolwijkse dierenwinkel Hoogendoorn, waar onder meer kippen werden verkocht, werd eind december vogelgriep vastgesteld. Alle 6600 dieren zijn vrijwel meteen geruimd. Na de ruiming is het bedrijf gereinigd en ontsmet. Het vervoersverbod werd ingesteld om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan.De vogelgriep die bij dierenhandelaar Hoogendoorn werd ontdekt, was de zeer besmettelijke H5N8-variant