ING-kantoor in Den Haag beklad met graffiti

(Foto: Lana de Wit) (Foto: Lana de Wit)

DEN HAAG - Een kantoor van de ING aan de Theresiastraat in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met graffiti. Vandalen hebben onder meer de gevel van de bank beklad met anarchistische symbolen. Ook een pinautomaat moest het ontgelden.





Wie er achter de bekladdingen zit is niet bekend. Een woordvoerder van de ING laat zaterdag weten dat de bank aangifte gaat doen van vernieling.