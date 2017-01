FC Lisse brengt koppositie verder in gevaar na puntverlies bij VVOG

FC Lisse-oefenmeester Robbert de Ruiter | Foto: Orange Pictures

LISSE - FC Lisse zit niet in de beste fase van het seizoen. Waar het de koploper van de Derde Divisie in de eerste seizoenshelft voor de wind ging, is dat momenteel wel anders. Ook in het tweede duel van het nieuwe jaar slaagde de ploeg er niet in een overwinning te boeken. Op bezoek bij VVOG verloor Lisse met 2-0 en bracht het de koppositie van de Derde Divisie verder in gevaar.

De bezoekers kwamen heel slap uit de startblokken en VVOG strafte dat meteen af. Clubtopscorer Jeremy de Graaf kreeg veel vrijheid en liet de kans niet na om binnen vijf minuten de 1-0 op het scorebord te zetten.



De Lissenaren waren nog niet helemaal wakker en het was zaak om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. Rowdy van der Putten kreeg namens de bezoekers een levensgrote kans op de 1-1, maar zijn inzet belandde op de paal.



Schade



De Lissenaren moesten na de rust flink aan de bak om de geleden schade te herstellen. VVOG liet echter weinig toe en Pernelli Biya maakte het nog erger voor de Lissenaren. Tien minuten na de rust kon hij van dichtbij de 2-0 tegen de touwen schieten. De Harderwijkers konden zonder moeite de voorsprong verdedigen en bezorgden FC Lisse zo de tweede nederlaag op rij.



Scoreverloop VVOG - FC Lisse 2-0 (1-0): 1-0 De Graaf, 2-0 Biya



