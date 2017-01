Scheveningen ziet ODIN '59 in extremis langszij komen

DEN HAAG - Scheveningen heeft zaterdagmiddag een voorsprong tegen ODIN '59 uit handen gegeven. Lange tijd stond de ploeg van trainer John Blok met 0-1 voor, maar vijf minuten voor tijd lukte het de thuisploeg langszij te komen: 1-1.

Als Scheveningen de overwinning over de streep had kunnen trekken, had het de koppostie van FC Lisse overgenomen. De lijstaanvoerder van de Derde Divisie ging op bezoek bij VVOG met 2-0 onderuit . Het mocht voor Scheveningen echter niet zo zijn.Op de ranglijst is het verschil tussen beide ploegen is aanzienlijk, maar op het veld waren ODIN '59 en Scheveningen aan elkaar gewaagd. De Heemskerkse ploeg deed weinig onder voor Scheveningen. Op wat kleine kansjes na werden de supporters voor de pauze niet warm van het spel. Het gevolg was dan ook de brilstand in de rust: 0-0.In de tweede helft nam Sandro Calabro ruim een half uur voor tijd de openingstreffer voor zijn rekening. De aanvaller kopte de bal fraai binnen. Scheveningen leek met de volle buit huiswaarts te keren, maar vlak voor tijd was het Denzel Meijer die daar een stokje voor stak: 1-1.0-1 Calabro, 1-1 Meijer