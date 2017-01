Arno Dijkstra schiet FC Rijnvogels naar zege tegen Huizen

FC Rijnvogels-speler Arno Dijkstra is blij met goal (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - FC Rijnvogels heeft opnieuw een zeer belangrijke overwinning geboekt. In eigen huis wonnen de Kooltuinstrijders met 2-0 door twee goals van clubtopscorer Arno Dijkstra.

Vorige week voelde Rijnvogels voor het eerst in lange tijd weer wat winnen is. De formatie van Hein van Heek boekte een zeer belangrijke 2-0 overwinning op ODIN '59. De Katwijkers verschaften zich daarmee weer wat lucht in de kelder van de Derde Divisie.



Veilig is Rijnvogels nog niet. Hetzelfde geldt voor tegenstander Huizen, de hekkensluiter van de Derde Divisie. Beide ploegen hebben de punten hard nodig. In Katwijk werd er in het onderlinge duel in de eerste helft niet gescoord. Vlak voor rust kregen beide ploegen wel een kans om de score te openen, maar die inzetten werden niet verzilverd: 0-0.



Strafschop



Na rust was het Dijkstra die via een discutabele strafschop de ban brak. Het leverde de trainer van Huizen, Henk van de Pol, een rode kaart op. De oefenmeester was het niet eens met de beslissing van het arbitrale trio om de bal op de stip te leggen. Vlak voor tijd stelde hij de zege met de 2-0 veilig.



Scoreverloop FC Rijnvogels - Huizen 2-0 (0-0): 1-0 Dijkstra (strafschop), 2-0 Dijkstra



Door: Sportredactie Correctie melden