Honderden mensen bij Haagse protestmars na inauguratie Amerikaanse president Trump

DEN HAAG - Één dag na de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump, is in Den Haag een zogenaamde Women's March gehouden. De protestmars van het Malieveld naar de Amerikaanse ambassade werd georganiseerd om te demonstreren tegen ongelijkheid en intoleratie.

'In de Verenigde Staten is Trump verkozen tot president. Er heerst veel onvrede. Ook in Nederland herkennen we deze onrust. Wij streven naar een samenleving waarbij er naar elkaar geluisterd wordt en iedereen gehoord mag worden. En waarbij Nederland ook internationaal zich blijft inzetten voor gelijke rechten voor iedereen', laat de organisatie weten.De mars op het Haagse Malieveld begon zaterdag om 13.00 uur. Er waren enkele honderden mensen aanwezig. De Women's March wordt dit weekend in meerdere steden over de hele wereld georganiseerd. De betogers komen op voor gelijke rechten en gelijke behandeling van alle minderheden.'In de mars in Den Haag kaarten we expliciet vrouwenrechten aan. Maar de mars is ook voor een samenleving waarin de rechten, veiligheid en gezondheid van alle burgers, ongeacht hun sociale, economische of culturele achtergrond, gerespecteerd worden', laat de organisatie via hun Facebook pagina weten.