39 auto's in beslag genomen bij verkeerscontrole in Den Haag

Verkeerscontrole (archieffoto)

DEN HAAG - Bij een grote verkeerscontrole op de 1e Lulofsdwarsstraat Den Haag zijn vrijdag 39 auto's in beslag genomen. Ook werd er voor 34.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. Één persoon werd aangehouden voor het bezit van een imitatievuurwapen.

De grote verkeerscontole in Den Haag-Zuid was een samenwerking tussen politie, de gemeente, de Belastingdienst, de RDW, de Inspectie, Leefomgeving en Transport (ILT) en een deurwaarderskantoor.



De belastingdienst inde 34.000 euro aan openstaande schulden. Ook werden bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Waaronder boetes voor het rijden zonder, of met een ongeldig, rijbewijs. Ook mobilisten met gladde banden, kapotte verlichting, losse accu's en een kapotte gordel werden op de bon geslingerd. Twee rijbewijzen werden ingevorderd.







Taxi's



De Inspectie, Leefomgeving en Transport controleerde zes taxi's. ILT schreef 7200 euro uit aan boetes voor taxichauffeurs die de arbeidstijdenwet overtreden en 360 euro voor het niet nakomen van de rij- en rusttijden.