Waaghals zakt door het ijs in Gouda

Het incident trok veel bekijks. (Foto: ASMedia)

Den Haag - Op de Breevaart in Gouda is zaterdag iemand door het ijs gezakt. De brandweer rukte onder meer uit met duikers, maar voordat hulpdiensten ter plaatste waren was de persoon al op het droge. Toch gaf de politie Gouda kort na het incident een waarschuwing af voor waaghalzen die zich op het ijs begeven.







Of de persoon die door het ijs zakte een poging wilde doen om te schaatsen op het open water is niet duidelijk. 'Op het moment dat wij ter plaatse kwamen, stond deze persoon al onder een warme douche', zegt een woordvoerder van de brandweer. 'Nee, we weten niet waarom deze persoon het aandurfde.'