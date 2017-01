NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Op de A20 richting Rotterdam wordt zaterdag een file met een vertraging van 40 minuten gemeld door de ANWB. Mobilisten moeten ter hoogte van Nieuwekerk aan den IJssel rekening houden met extra reistijd. De vertraging duurt nog tot 18.00 uur.

De file is ontstaan door een ongeval, wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De vertraging loopt door tot op de A12 richting Den Haag.