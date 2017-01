Barendrecht bezorgt Katwijk tweede nederlaag op rij

Katwijk-speler Bennie van Noord tegen Barendrecht (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Katwijk is even van slag. De tweededivisionist ging zaterdagmiddag op eigen veld met 0-2 onderuit tegen Barendrecht. Het was de tweede nederlaag van de oranjehemden op rij. Vorige week verloor de formatie van coach Dick Schreuder met 2-0 van koploper Jong AZ.

Barendrecht, de nummer negen van de Tweede Divisie, kwam in de 64e minuut via een penalty op voorsprong. Tim Eekman mocht vanaf elf meter aanleggen en rondde koelbloedig af. In de blessuretijd kon Danny Monster de 0-2 achter Katwijk-doelman Mark de Vries tikken.



Het duel in de Tweede Divisie tussen VVSB en FC Lienden werd vanwege de weersomstandigheden afgelast.



Scoreverloop Katwijk - Barendrecht 0-2 (0-0): 0-1 Eekman (strafschop), 0-2 Monster



Door: Sportredactie Correctie melden