Hagenaar (37) in gezicht gestoken na verkeersruzie

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Aan de Hengelolaan in Den Haag heeft zaterdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer, een 37-jarige Hagenaar, is in zijn auto door een man in zijn gezicht gestoken. Het incident is, naar alle waarschijnlijkheid, het gevolg van een verkeersconflict.





Volgens de bestuurder werd hij op de kruising tussen de Hengelolaan en de Vrederustlaan tot stoppen gedwongen waarna een man instapte en hem in zijn gezicht stak. De man ging er vervolgens vandoor in een auto. Aan de hand van het kenteken van dit voertuig probeert de politie de verdachte te achterhalen. De auto is inmiddels in de buurt aangetroffen en in beslaggenomen voor verder onderzoek.