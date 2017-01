Steekpartij in auto aan de Hengelolaan in Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Aan de Hengelolaan in Den Haag heeft zaterdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer was een inzittende van een auto. Het incident is, naar alle waarschijnlijkheid, het gevolg van een verkeersconflict.





Het slachtoffer raakte gewond in het gezicht. De politie doet onderzoek naar de zaak.