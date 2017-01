Agenten halen nat pak bij redden bestuurder van zinkende auto in Rijswijk

Foto: Regio 15

RIJSWIJK - Brandweerduikers, een grote kraan en twee ambulances rukten vandaag onder meer uit voor een auto die te water raakte aan het Terras van Sion in Rijswijk. Maar nog voordat deze ter plaatse waren gingen twee agenten het ijskoude water in om de bestuurder van het zinkende voertuig te redden. Een inzittende is naar het ziekenhuis vervoerd.





De agenten van het politieteam Delft die het water in sprongen staan inmiddels onder de warme douche.



De andere inzittende werd volgens nieuwssite Regio 15 nagekeken in de ambulance en heeft daar kunnen opwarmen. De auto is door de brandweerkraan uit het water getakeld. Het is niet duidelijk hoe de auto in het water terecht is gekomen.