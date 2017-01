Omwonenden vrezen verkeersinfarct als Holland Outlet Mall in Zoetermeer er komt

De Holland Outlet Mall. (Impressie: Provast)

ZOETERMEER - De gemeenteraad van Zoetermeer besluit maandagavond over de komst van een groot outletcentrum midden in de stad, de Holland Outlet Mall. Maar omwonenden hebben nog altijd veel vraagtekens over het plan. Zij vrezen voor een verkeersinfarct.

Je hoeft niet lang te kijken of je komt ze tegen: protestposters tegen de komst van de Holland Outlet Mall in Zoetermeer. Omwonenden zijn daar fel op tegen. Ze hebben zich verenigd in de actiegroep 'Doe niet zo Mall'.



Volgens de plannen van de gemeente Zoetermeer komt het outletcentrum in de plaats van woonboulevard Woonhart. De Holland Outlet Mall moet uiteindelijk 31.000 vierkante meter groot worden en gaat 150 miljoen euro kosten. Jaarlijks moet de outlet 6,5 miljoen bezoekers trekken.



Veel verkeer



Vooral over dat laatste maakt actiegroep ‘Doe niet zo Mall’ zich zorgen, want 6,5 miljoen bezoekers betekent ook veel extra verkeer. 'Er zullen jaarlijks miljoenen auto's meer door Zoetermeer rijden en nu al is het ontzettend druk', zegt John van Alphen van de actiegroep. 'Dat betekent meer lawaai en fijnstof.'



Veel belangrijke wegen in Zoetermeer zullen aangepast moeten worden. Als het aan de gemeente ligt, gaan de initiatiefnemers van de outlet daaraan meebetalen. Van de wethouder hoeft ook niet iedereen straks met de auto te komen.



Openbaar vervoer



'Er ligt een bushalte op honderd meter en er ligt een RandstadRail op nog geen driehonderd meter', zegt wethouder Marc Rosier van de gemeente Zoetermeer. 'Daar kunnen mensen makkelijk mee reizen en dat voorkomt dat iedereen met de auto naar de stad komt.'



Maandag neemt de Zoetermeerse raad een besluit over de verdere ontwikkeling van de Holland Outlet Mall. Als de raad instemt, zal eerst nader onderzoek gedaan worden naar de gevolgen.



Door: Redactie Correctie melden