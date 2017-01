ADO Den Haag kan niet winnen van directe concurrent PEC Zwolle

DEN HAAG - De situatie van ADO Den Haag in de eredivisie wordt steeds penibeler. Zaterdagavond lukte het de Hagenaars niet te winnen van directe concurrent PEC Zwolle. De bezoekers uit Overijssel wonnen met 1-2 en komen op de ranglijst zo op gelijke hoogte met ADO.

De ontmoeting tussen ADO Den Haag en PEC Zwolle was er eentje in de categorie belangrijk. Beide ploegen verkeren in de kelder van de eredivisie en hebben de punten hard nodig om uit die gevreesde gevarenzone te komen.ADO pakte in het laatste duel voor de winterstop tegen Sparta de laatste driepunter. Zwolle wacht al veel langer op een overwinning. Op 30 oktober won de ploeg van Ron Jans voor het laatst van Go Ahead Eagles.De eerste helft begon met een snoeihard schot van Ruben Schaken. De flankaanvaller kon van zijn directe tegenstander wegdraaien en had een kanonsschot in huis. De bal belandde echter niet tussen de palen. Niet veel later was het Kingsley Ehizibue die het eerste gevaar voor Zwolle creëerde. De benen van doelman Ernestas Setkus boden echter redding.Vorige week werd Gervane Kastaneer buiten de selectie gehouden vanwege een aanstaande transfer naar FSV Mainz 05. De aanvaller moest alleen de medische keuring nog doorstaan om definitief naar de oosterburen te vertrekken. Nu, een week later, is hij echter nog steeds niet vertrokken en kreeg hij weer een basisplaats van Zeljko Petrovic.Het bleek een goede zet, want in de tiende minuut stond Kastaneer op de juiste plek bij een corner van Aschraf El Mahdioui. De aanvaller kreeg de bal op zijn hoofd en kopte het leer goed achter keeper Mickey van der Hart.De vroege voorsprong was een enorme opsteker, maar niet veel later kreeg ADO een domper te verwerken. Diezelfde Kastaneer kon, nadat hij een bal in zijn gezicht had gekregen, door problemen met zijn oog niet verder. Tot grote frustratie van hemzelf. Na een flinke discussie langs de lijn en in de catacomben werd hij uiteindelijk na twintig minuten spelen uit voorzorg gewisseld.Na de goal en de wissel van Kastaneer gebeurde er weinig. PEC Zwolle was wel de betere ploeg en creëerde de betere kansen. Een kleine tien minuten voor rust kreeg Dennis van der Heijden, de vervanger van Kastaneer, een levensgrote kans op de 2-0. De spits ging op het vijandelijke doel af, maar keeper Van der Hart was er te snel bij. Direct daarna was het Ehizibue die via een counter de gelijkmaker binnenschoot: 1-1.In de tweede helft hadden de bezoekers een vlijmscherpe counter in huis en namen de Zwollenaren binnen tien minuten de leiding. Nicolai Brock-Madsen rondde goed af na een scherpe voorzet van Ehizibue.In het laatste half uur bleef PEC Zwolle de meeste kansen creëren, maar lukte het ze niet een derde goal te maken. De Zwollenaren verzuimden het duel in het slot te gooien en ADO Den Haag bleef dus in de wedstrijd. De Hagenaars gingem op zoek naar de gelijkmaker, maar het lukte niet de 2-2 op het scorebord te zetten.1-0 Kastaneer, 1-1 Ehizibue, 1-2 Brock-MadsenSetkus; David, Meissner, Beugelsdijk, Ebuehi; El Mahdioui, Trybull (84. Duplan), Bakker (60. Marengo); Schaken, Kastaneer (20. Van der Heijden), Becker.Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Van de Pavert, Warmerdam; Holla (70. Marinus), Thomas, Saymak (78. Nijland); Ehizibue, Brock-Madsen, Menig (82. Schenkeveld).Danny Holla, Ted van de Pavert, Dirk Marcellis (PEC Zwolle), Aschraf El Mahdioui, Thomas Meissner, Edouard Duplan (ADO Den Haag)n.v.t.Christiaan Bax9.130 (Kyocera Stadion, Den Haag)