Ziek zeehondje 'Seabert' spoelt aan op het strand van Monster

Seabert. Foto: Politie Westland

MONSTER - Net na zonsondergang wordt hij gespot op het strand van Monster. Zeehondje Seabert. Omdat zeehonden in fitte toestand nooit lang op het strand blijven liggen is hij meegenomen door de dierenambulance, dat meldt de politie Westland via Instagram.

De zeehond werd gevangen door de mannen van de Koningklijke Nederlandse Reddingsbrigade in Ter Heijde. Seabert zal na herstel weer vrijgelaten worden in de zee.