Jongen (15) uit Zoetermeer in been gestoken in Voorschoten

Badhuisstraat Voorschoten Foto: Google Maps

VOORSCHOTEN - Een 15-jarige jongen uit Zoetermeer is zaterdagmiddag is zijn been gestoken aan de Badhuisstraat in Voorschoten. Twee verdachten zijn aangehouden door de politie.





Volgens de politie kreeg het slachtoffer vermoedelijk ruzie met een andere jongen waarna hij werd gestoken. De Zoetermeerder moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Het wapen, een mes, is door de politie in beslag genomen.Een 16-jarig meisje uit Voorschoten werd vlak na het incident aangehouden wegens betrokkenheid. De vermoedelijke dader, een 18-jarige jongen uit Vlissingen werd zaterdagavond aangehouden.