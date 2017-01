Korfbal: TOP sluit drukke week af met nipte winst op Fortuna

Jet Hendriks van TOP (foto: Orange Pictures)

REGIO - In een spannende wedstrijd hebben de korfballers van TOP een nipte overwinning geboekt tegen Fortuna. In Delft ging het de gehele wedstrijd gelijk op, maar trokken de Sassenheimers in de laatste minuten uiteindelijk aan het langste eind: 15-18.









Wil je de wedstrijd nog eens terugkijken? Dat kan hieronder.





